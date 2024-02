In mattinata, le strade della Capitale sono state ricoperte da alcuni manifesti dedicati alla difesa dell’influencer.

Un’immagine che ritrae Chiara Ferragni davanti ad un albero di Natale decorato, tenendo in mano tre pandori con il packaging rosa, fa da protagonista ad un manifesto creato dai sostenitori dell’influencer per adornare la città di Roma.

Il messaggio scritto in caratteri rossi annuncia: “Vi spiego l’innocenza di Chiara Ferragni“. Il volantino, con sfondo rosa, contiene un testo di circa venti righe in cui si difende l’influencer, recentemente al centro di un’accusa da parte dell’Antitrust per il caso legato al pandoro Balocco e la relativa campagna “Pink Christmas“, che aveva l’obiettivo di sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino.

La difesa di Chiara Ferragni

I sostenitori di Ferragni scrivono, in sua difesa: “Non credete a quello che raccontano le accuse, non servono ad incriminarla. Questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po’ l’emblema della nostra società“. Le parole, oltre a voler difendere Chiara, fanno un possibile riferimento anche alla vicenda legale che vede coinvolto il marito Fedez.

E ancora: “È difficile insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro solo per la beneficienza – prosegue la difesa – Lo dimostrano le vendite della bottiglietta d’acqua: 6 euro per 75 cl. E non c’erano in ballo donazioni: si trattava di acqua minerale che al supermercato costava un euro“.

I volantini per Chiara Ferragni

Nonostante nei mesi scorsi siano sorte molte critiche nei confronti della Ferragni, con atti di disapprovazione apparsi anche sulle vetrine del suo negozio, ora i volantini che ne difendono l’operato hanno preso il sopravvento nella Capitale.

Distribuiti in vie cospicue della città, i volantini cercano di ristabilire l’immagine dell’influencer che conta quasi 30 milioni di seguaci. Il manifesto, già comparso a inizio febbraio per le vie di Milano, cita: “Non invidiate, applaudite e poi fate meglio“, dopo aver ripercorso le azioni benefiche compiute da Chiara negli ultimi tre anni.

“Scorre l’anno 2020, più specificatamente il periodo covid – si legge sul volantino – I Ferragnez, visto il momento difficile del Paese, decisero di avviare una Crowfunding raccogliendo oltre 4,5 milioni di euro, per potenziare le terapie intensive dell’ospedale San Raffaele di Milano. Raccolta fondi da record. Nel 2023 – ancora – fu invitata a Sanremo e anche in quel caso divulgò l’intera somma del suo cachet all’associazione D.I.Re”.

