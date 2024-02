Annalisa ha pianto durante la premiazione di Angelina Mango a Sanremo? La sua verità (e intanto le arriva un Tapiro).

L’ultima edizione di Sanremo non è stata esente da polemiche ma neanche da grandi successi. Infatti, oltre al record di ascolti, quest’anno sono stati tanti i brani che stanno già scalando le classifiche mondiali di streaming. Tra queste c’è anche “Sinceramente” di Annalisa, un brano che era dato per vincente dalle prime puntate ma che alla fine si è piazzato solamente in terza posizione.

Secondo il pubblico la delusione della cantante era più che evidente al momento della proclamazione della vincitrice della kermesse, Angelina Mango con il brano “La Noia”, e c’è persino che afferma che la cantante dai capelli rossi non abbia trattenuto le lacrime. Ma qual è la verità?

Sanremo: Annalisa delusa?

Sui social circolano numerosi video della premiazione, in cui si fa particolare attenzione alla reazione di Annalisa di fronte alla “sconfitta”.

Secondo alcuni la cantante avrebbe versato qualche lacrima per la delusione di non essere riuscita, neanche stavolta, a vincere la competizione canora più importante d’Italia.

Ma la verità è stata presentata proprio dalla diretta interessata. Infatti, durante la conferenza stampa un giornalista non ha potuto fare a meno di chiedere cosa fosse successo. La cantante ha prontamente risposto “ero solo emozionata”. Insomma, sembrerebbe proprio che non ci fosse alcuna lacrima di delusione al momento della proclamazione del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ed è quello che ha ripetuto anche a Valerio Staffelli quando le è stato consegnato il Tapiro d’Oro.

Sanremo: il successo di Annalisa

Il 2023 è stato indubbiamente l’anno di Annalisa che ha sfornato successi che ancora oggi sono nelle classifiche italiane di streaming.

Ma anche 2024 parte alla grande per la cantante che ha presentato in gara un brano dal ritmo irrefrenabile e che è già entrato nelle classifiche internazionali di Spotify. Infatti, in pochi giorni la canzone di Annalisa ha già raggiunto gli oltre 7milioni di streams, superiori ai 6.186.626 del brano “La Noia” di Angelina Mango.

