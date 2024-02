Sembra essere finita la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. La showgirl ha deciso di consolarsi con un regalo…

Situazione sentimentale da verificare ma, quasi certamente, Belen Rodriguez è tornata single. La storia con Elio Lorenzoni è data per conclusa ormai da tutti e in un certo senso, l’argentina sta confermando tutto mostrandosi sempre in solitaria o, al massimo, con i suoi figli. Proprio da una delle ultime apparizioni, la showgirl ha svelato anche quello che, probabilmente, è stato per lei un “regalo” di consolazione dopo la fine della relazione con l’ex compagno.

Belen, il nuovo acquisto super

Dopo essere tornata dalla sua vacanza di lavoro a Dubai dove si trovava in veste di ospite nel lussuoso hotel One&Only Royal Mirage, Belen è tornata a farsi vedere in Italia e, precisamente, a Milano. La showgirl ha fatto ritorno in famiglia e ha mostrato come con grande felicità ha potuto riabbracciare i figli Santiago e Luna Marì che nei giorni della sua assenza sono stati con i nonni.

Sui social, però, non è passato inosservato in particolare dettagli. Infatti, la modella ha portato a scuola i ragazzi, con il suo solito stile ma anche con un dettaglio decisamente nuovo: un’auto molto bella.

Sembra proprio che l’argentina si sia comprata una BMW. Belen ha sfoggiato sulle sue storie Instagram il suo ultimo acquisto. Si tratta di una vettura sportiva che sembrerebbe essere la BMW X1, un fuoristrada bianco il cui prezzo di mercato pare essere molto elevato. Stando a quanto riportato da Leggo si andrebbe da una base di 35 mila euro in su.

Secondo molti utenti, la donna ha voluto dare un chiaro segnale a chi la segue e non solo. Quale? L’argentina ha voluto far vedere di essere una mamma capace e una donna indipendente e determinata, in grado di affrontare ogni possibile questione legata a vita privata e lavoro.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina:

