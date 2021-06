Mara Venier di nuovo in ospedale: “Sto vivendo un incubo”

Mara Venier di nuovo in ospedale. La conduttrice veneziana la settimana scorsa si era recata da un dentista che le aveva messo un impianto dentale, salvo poi perdere la sensibilità alla bocca.

Proprio la Venier a Domenica In aveva raccontato la disavventura, spiegando che aveva difficoltà nel parlare e che aveva rischiato di non andare in onda con il contenitore di Rai1. Ad un certo punto, per la fatica, ha preferito andare avanti con un gelato in quanto non poteva alzare la voce.

Ecco cosa ha scritto la presentatrice su Instagram

Amici di Instagram, voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi … sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento).… #dentistaroma #nonfiniscequi #lalunanelpozzo

Mara Venier, la frattura del piede nella scorsa stagione tv

Nella giornata di oggi quindi la conduttrice si è sottoposta a un controllo che tuttavia avrebbe richiesto dei tempi alquanto dilatati. Mara Venier aveva ringraziato già nel corso di Domenica In pubblicamente il dottor Valentini, così come i suoi collaboratori per i fiori ricevuti. Nonostante sul lato professionale il volto Rai possa dirsi molto soddisfatta, non può dirsi lo stesso dal punto di vista fisico. La Venier infatti aveva chiuso la scorsa stagione con un piede rotto, cadendo di nuovo qualche mese dopo.

Foto: account Instagram Mara Venier