Mara Venier è caduta di nuovo: "Sono inciampata, è arrivato il momento di farmi benedire!"

Di Fabio Morasca martedì 4 agosto 2020

Nuovo infortunio, nel giro di pochi mesi, per Mara Venier.

Mara Venier, come ricordiamo, ha condotto le ultime puntate di Domenica In, da seduta, con un piede ingessato in bella vista, a causa di un incidente domestico che le aveva provocato una frattura al piede sinistro, per la precisione all'osso cuboide.

In un'edizione di Domenica In, quindi, già fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, Mara Venier ha avuto un ostacolo in più da affrontare.

La sfortuna, però, sta continuando ad accanirsi con la conduttrice perché, dopo l'incidente del maggio scorso, Mara Venier è caduta nuovamente, facendosi male, stavolta, alla gamba destra!

La Venier, non trattenendo le comprensibili risate, ha raccontato l'episodio tramite Instagram Stories:

E' arrivato il momento di andare a farmi benedire! Ieri sera, tornando a casa, dopo una bellissima cena con tanti amici e family, sono caduta, sono inciampata nel gradino di casa, era buio nel giardino, non l'ho visto... C'ho anche l'altro ginocchio ammaccato! Vabbè, sono ricaduta, l'altra gamba! Va bene?

Fortunatamente, in quest'occasione, l'infortunio ha avuto conseguenze meno gravi rispetto al precedente:

Ho messo il ghiaccio, per fortuna non ho niente di fratturato... Una bella botta ma mi è andata bene. Me devo fa' benedi' ragazzi!

Mara Venier, sempre attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram che può contare su oltre due milioni di follower, ha "repostato" anche una storia condivisa dalla figlia Elisabetta Ferracini che l'ha ironicamente presa in giro: