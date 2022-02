Secondo indiscrezioni Mara Venier avrebbe avuto uno scontro con la figlia di Lamberto Sposini, che era andata a trovare in occasione del suo compleanno.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, Mara Venier avrebbe avuto un acceso scontro con Matilde, la figlia di Lamberto Sposini, durante la festa dedicata al giornalista per i suoi 70 anni (il 18 febbraio scorso). La figlia del celebre giornalista se la sarebbe presa perché la Venier si sarebbe presentata alla festa – organizzata per pochi intimi – con la direttrice casting di Domenica In, e inoltre avrebbe chiesto insistentemente di poter omaggiare Lamberto Sposini durante il suo salotto della domenica.

Mara Venier

Mara Venier: lite con la figlia di Lamberto Sposini

Al momento non vi sono state conferme o smentite in merito alla presunta lite tra Mara Venier e Matilde Sposini ma quel che è certo è che, una volta rientrata a Roma dopo la festa a Milano (a cui ha partecipato anche Massimo Giletti), la conduttrice ha scritto un messaggio ambiguo e criptico sui social (che sembra proprio far riferimento alla vicenda).

“Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio .. #chivuolcapirecapisca”, ha scritto nel suo post sui social la conduttrice.

