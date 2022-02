Serena Enardu ha svelato che starà lontana da suo figlio Tommaso per quasi un anno e ha svelato perché.

Serena Enardu, l’ex fidanzata di Pago, ha svelato che per circa 10 mesi dovrà stare lontana dal suo unico figlio, Tommaso, che ha deciso di frequentare un anno di studio negli Stati Uniti. La Enardu ha ammesso nelle sue stories che potrà andare a trovarlo dopo 6 mesi e ha dichiarato che, nonostante la nostalgia che sicuramente proverà, sarebbe felice per lui: “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”.

Serena Enardu: il figlio lontano per 10 mesi

Il figlio di Serena Enardu ha deciso di studiare per 10 mesi a Los Angeles e alloggerà presso una famiglia del luogo. Serena Enardu è molto legata al suo unico figlio ma è comunque serena nel vederlo partire. L’influencer ha avuto Tommaso da una sua passata relazione naufragata non appena lei ha scoperto di essere incinta (e, per questo motivo, non ne parlerebbe volentieri).

“Ci siamo lasciati quando io ero incinta di un mese. La vicenda è delicata. Quando Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, ne parlerà lui. Io non voglio aggiungere altro, è una questione estremamente personale”, ha dichiarato nelle sue stories via social in merito al padre di suo figlio.

