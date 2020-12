Malika Ayane è una cantante in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Ti piaci così. Questa sarà la sua quarta partecipazione alla kermesse musicale. Aveva partecipato nel 2009 con “Come Foglie“, nel 2010 con “Ricomincio da qui“, nel 2013 con “E se poi” e “Niente“, nel 2015 con “Adesso e qui (nostalgico presente)“.

Nata il 31 gennaio 1984, Malika Ayane è il suo vero nome. La cantautrice è nata a Milano (anche se ha pure una casa a Berlino) da padre marocchino e madre italiana: i suoi genitori hanno scelto di vivere in Italia dopo essersi conosciuti in Marocco. Il suo nome ha origini marocchine: significa regina, e anche sua nonna si chiamava così. Lei ha raccontato:

“Mio padre non è venuto in Italia con il barcone. Erano gli anni ’70, mia madre era andata in Marocco in viaggio. Si sono innamorati e hanno deciso di venire in Italia quando mia mamma è rimasta incinta di me. Razzismo? Ci sono quelli che ti dicono: tuo papà è marocchino ma è buono”.

Qualche curiosità su di lei. Prima di fare la cantante, ha lavorato come barista al Teatro Arcimboldi di Milano e poi la cameriera presso un locale in cui il venerdì sera si esibiva. Ha svariati tatuaggi, “la mia vita è disegnata sulla pelle” dice lei. Il suo preferito è un’illustrazione di Corto Maltese che si è fatta tatuare sull’avambraccio ai tempi del liceo. Sulla schiena, invece, ha un grande tatuaggio floreale con tulipani, margherite, potentille e belle di notte: per lei rappresentano il giardino di casa di sua nonna, in Marocco.

Scopriamo ora la sua vita privata. Malika Ayane ha una figlia, Mia, avuta all’età di 21 anni. Nel 2009 ha avuto una relazione con Cesare Cremonini. Nel 2011 si è posata con Federico Burgia: il loro matrimonio è però naufrafato cinque anni più tardi. Attualmente risulta felicemente fidanzata con Claudio Fantini, manager e responsabile commerciale di Gemmo S.p.a..