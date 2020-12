Gaia Gozzi è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Cuore Amaro. Già vincitrice di “Amici” (ma non di “X Factor”, dato che nel 2016 si è classificata al secondo posto), la cantautrice è nata il 29 settembre 1997 a Guastalla, in Emilia Romagna, da papà italiano e mamma brasiliana. La madre, Luciana Piza Toledo, un ex ballerina di danza contemporanea e classica. La famiglia si completa con le due sorelle, Frida e Giorgia. Una di loro, è stata vittima di razzismo. La cantante ha raccontato:

“Mia sorella è mulatta come me, ma più scura: la gente non pensava che fossimo sorelle. L’ho difesa dai bulli (…) In Italia c’è molto razzismo, lei l’ha vissuto sulla sua pelle”.

Qualche curiosità su Gaia Gozzi. Dopo “X Factor”, il telefono aveva smesso di suonare, così si è rimboccata le maniche ed è andata a lavorare nel settore del tele-marketing. Era nell’assistenza clienti di Enel, Eni e altre aziende: “Attaccavo alle 6.30 e via fino al pomeriggio”. Ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti grazie a un programma scolastico annuale con Intercultura. Ama viaggiare. Per anni ha praticato ginnastica artistica.

Ha svariati tatuaggi: sul braccio sinistro ha le coordinate geografiche delle sue due città, oltre a una figura stilizzata che rappresenta i suoi genitori. Sul braccio destro, invece, ha tatuato un cerchio che rappresenta la vita, un aeroplanino di carta fatto a 18 anni e una frase dedicata alle sue amiche, ‘Dear Friends’.

Gaia è molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che ha avuto una storia durata quattro anni con un ragazzo di nome Giorgio. Attualmente risulta fidanzata con il produttore musicale Daniele Dezi (in foto con lei), di qualche anno più grande di lei e papà di una figlia di sette anni avuta da una precedente relazione. Conosciuto con il nome di Orang3, forma il duo Frenetik e collabora con artisti del calibro di Achille Lauro e Coez.