Madame è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Voce. Questa sarà la prima volta sul palco di Sanremo per la voce di “Schiccherie“, “Baby” e “La promessa dell’anno“. Al secolo Francesca Calearo, è nata nel 2002 ed è cresciuta a Creazzo (provincia di Vicenza). Perché si chiama Madame? Il suo nome d’arte proviene da una sua amica:

“Ero in seconda superiore: durante la ricreazione con la mia amica Giada abbiamo provato uno di quei generatori di nomi automatici di Instagram, un generatore di nomi per drag queen. A me era uscito qualcosa tipo Pink Girl Pig, a lei invece è uscito Madame Wilde, l’ho trovato subito fichissimo. Ho pubblicato i miei primi tre pezzi su YouTube come Madame Wilde, ma poi li ho bloccati” (da Rockit).

Qualche curiosità su di lei. Va ancora a scuola: è iscritta a un istituto privato. “Ho cambiato tre scuole: all’inizio frequentavo un liceo normale, che straripava di professori repressi che hanno fatto di tutto per rovinarmi la vita. Non potevo continuare così, sono quindi passata a una scuola paritaria, ma, a causa degli impegni musicali, avevo praticamente esaurito il numero di assenze. Motivo per il quale alla fine mi sono spostata in questo istituto privato. Ho cambiato anche indirizzo, ora studio economia e marketing“. Quest’anno dovrebbe avere la maturità.

Ama Dante e Petrarca, anche per questo si è appassionata al mondo della scrittura. Si è avvicinata al rap grazie alla cugina di qualche anno più grande. Cristiano Ronaldo è un suo fan: durante l’estate del 2019 il bomber portoghese ha pubblicato una sua canzone su Instagram. Ha dedicato una canzone ad Anna, una donna più grande di lei che sembra essere la sua amica/idolo, ma non sappiamo chi sia (“Lo svelerò prima di morire, forse“). Ha collaborato con artisti del calibro di Marracash, Ghali, Ernia.

Invece non è chiaro se sia fidanzata o single: non ha mai affrontato pubblicamente l’argomento, la cantante è molto riservata.