Cristiano Malgioglio ha annunciato a Oggi è un altro giorno di essere intenzionato a sposare il suo giovane e misterioso fidanzato. Iva Zanicchi, che era presente al programma, ha replicato all’annuncio del paroliere affermando: “Non so se sia vero quello che dice… Cristiano, hai 3 o 4 fidanzati: devi sceglierne uno!”.

Cristiano Malgioglio e le nozze: la reazione di Iva Zanicchi

Cristiano Malgioglio avrebbe un giovane fidanzato di cui, finora, ha preferito non svelare l’identità (anche se, secondo i rumor in circolazione, si tratterebbe di un ragazzo di origini turche). Il cantante ha però dichiarato che, come la mitica cantante Cher, sarebbe intenzionato a sposare al più presto la sua dolce metà.

Iva Zanicchi ha ascoltato le parole del collega e non ha potuto fare a meno di scagliare contro di lui una frecciatina infuocata: secondo la cantante infatti Malgioglio non avrebbe un solo fidanzato e, per questo, dovrà prima scegliere chi portare all’altare. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti tra i fan del paroliere sperano di saperne presto di più.

