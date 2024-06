Incredibile episodio che ha coinvolto Mahmood. Dopo aver concesso un selfie ad una fan, l’artista è stata “scambiato” per un suo collega.

Recentemente, una simpatica vicenda ha coinvolto Mahmood, il celebre cantante italiano, noto per le sue vittorie al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, con Blanco. Una fan, emozionata di incontrare il suo idolo, ha condiviso una foto su Instagram con lui, ma ha commesso un errore esilarante effettuando uno scambio di persona e coinvolgendo… Bresh.

Mahmood scambiato per Bresh

Come detto, Mahmood è stato vittima di uno scambio di persona. Una fan, dopo un selfie con lui, lo ha taggato su Instagram sbagliando nome e taggando al suo posto… Bresh, altro noto cantante della scena musicale italiana. L’equivoco non è passato inosservato e ha rapidamente fatto il giro dei social media.

Probabilmente lo stesso artista, noto per il suo spirito ironico, ha colto l’incidente con grande sportività. Invece di rimanere infastidito, una volta resosi conto dell’accaduto, avrà riso del fatto evidenziato dal suo collega. Infatti, è stato lo stesso Bresh a notare l’errore dopo essere stato taggato nella foto e far dell’umorismo sull’accaduto andato in scena ad uno degli appuntamenti del Tim Summer Hits, il tradizionale evento musicale dell’estate che si svolge da Piazza del Popolo a Roma.

Il nuovo singolo

L’episodio, come detto, è diventato virale e ha divertito un po’ tutti. Intanto, Mahmood è stato super impegnato in queste ore con l’uscita del suo ultimo brano ‘Ra ta ta‘ del quale ha condiviso su Instagram parte del videoclip ufficiale. Successivamente, il cantante di ‘Soldi’ e ‘Tuta gold’ si preparerà alla partenza del suo tour estivo, che nelle prossime settimane lo porterà in giro in tutta Italia. Insomma, un periodo decisamente movimentato per l’artista che non si sta facendo mancare proprio nulla, tra lavoro e svago.

