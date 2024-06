Come sta Fedez? Questa la domanda che in tanti si stanno facendo dopo le indiscrezioni di un nuovo ricovero. Parla il suo staff.

Sono ore di agitazione per le condizioni di salute di Fedez. Infatti, in giornata, si era diffusa la notizia di un nuovo ricovero per il rapper dopo le note problematiche di salute che lo hanno visto coinvolto in passato con l’operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas. Adesso, a provare a mettere fine alle voci, ci ha pensato il suo staff, interpellato da Oggi.

Fedez ricoverato: parla lo staff

Le notizie sulla salute di Fedez e di un nuovo ricovero nelle ultime ore erano arrivate dopo lo scoop de L’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, sempre molto attento e informato sulle questioni del mondo dello spettacolo e del web. L’esperto aveva spiegato come il rapper fosse stato ricoverto e come, però, non fosse grave. L’indiscrezione aveva fatto presto il giro del web ma dopo qualche ora, lo staff dell’artista è voluto intervenire ai microfoni di Oggi: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala“, hanno dichiarato i suoi collaboratori provando a mettere fine alla vicenda.

“A casa e stabile”

Al netto della risposta dello staff di Federico e di molti utenti che lo hanno contattato per dargli contro, Alessandro Rosica è rimasto fedele a quanto affermato in precedenza facendo, però, delle precisazioni: “Ragazzi io ho sentito delle persone che si sono occupate di Federico. Lui è stato ricoverato ma ora si trova a casa ed è stabile. Ripeto, lo avevo anche già scritto nei commenti sotto al mio post, non è grave. Non ha partecipato ad un evento a cui era stato invitato per questo motivo”.

Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a questa vicenda e se Federico, come per altro già accaduto in passato, vorrà parlare in prima persona per spiegare cosa sia successo veramente o, per lo meno, provare a dare la sua versione dei fatti. Ad ogni modo la speanza è che ora il rapper stia bene, qualsiasi cosa sia davvero avvenuta.

