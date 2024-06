Alcuni abiti da sposa mostrati al pubblico social hanno generato grande curiosità nei suoi fan. Chanel Totti e Cristian Babalus sognano in grande?

Nozze in vista per Chanel Totti e Cristian Babalus? Chi lo sa. Quello che è certo è che in queste ore, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti abbia attirato l’attenzione per alcune stories su Instagram nelle quali ha mostrato alcuni abiti da sposa che hanno fatto sognare tutte le persone che la seguono con grande fedeltà sui social.

Chanel Totti e gli abiti da sposa

Come anticipato, Chanel Totti e Cristian Babalus potrebbero essere molto vicini, almeno a pensieri, alle nozze. A fornire, in questo senso, un indizio, è stata la stessa ragazza che ha pubblicato alcune stories su Instagram davvero particolari. La figlia dell’ex calciatore Francesco Totti e della showgirl Ilary Blasi ha pubblicato delle immagini che hanno scatenato speculazioni tra i suoi followers. Nelle stories, Chanel ha condiviso foto e filmati di due abiti da sposa, alimentando le voci di un possibile matrimonio con il fidanzato Cristian.

La coppia, che è sotto i riflettori da tempo, sembra essere molto innamorata e, forse, sta già progettando di fare il prossimo passo all’altare. I due, in diverse occasioni, hanno condiviso molti momenti della loro relazione sui social media, mostrando un legame forte e affettuoso. Le immagini degli abiti da sposa sono state viste da chi li segue come un chiaro segnale che i due potrebbero stare pianificando il loro futuro insieme.

La curosità dei fan

Il gesto di Chanel ha suscitato grande entusiasmo e curiosità da parte dei fan, con molti che si chiedono se l’annuncio ufficiale sia imminente o meno. La figlia di Totti e Ilary, nonostante la giovane età, sembra avere un rapporto stabile e maturo con Cristian e, anche per questo, non è detto che presto possano esserci novità in termini di nozze.

L’attenzione dei media su Chanel e Cristian è sempre molto alta, data la notorietà delle loro famiglie e, anche per questo, la pubblicazione delle foto degli abiti da sposa ha intensificato l’interesse attorno a loro. Possibile, però, che si sia trattato solo di un caso e che gli abiti da sposa fossero, magari, per un’amica più grande. Vedremo se la ragazza vorrà dare qualche spiegazione.

