In occasione del suo 65esimo compleanno Madonna ha annunciato le nuove date del suo attesissimo Celebration Tour.

La Regina del Pop Madonna ha spento 65 candeline e in queste ore attraverso i social il suo staff ha fatto sapere le nuove date del suo Celebration Tour, che era stato sospeso nelle ultime settimane a causa di alcuni gravi problemi di salute accusati dalla cantante (che aveva avuto un malore a causa di un’infezione).

Il 14 ottobre la cantante si esibirà a Londra, mentre a seguire sarà il 13 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, New York. Sarebbero stati annullati, per il momento, i suoi concerti a San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma Nashville e Tennessee. Confermate invece le date italiane del 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

Madonna: le date del Celebration Tour

Dopo il grave problema di salute che l’ha condotta in terapia intensiva il mese scorso, Madonna sembra essersi finalmente ripresa e il suo staff ha finalmente confermato quali saranno le prossime date del suo attesissimo Celebration Tour. Tra queste vi sono anche quelle del 23 e del 25 novembre (uniche date italiane) presso il Mediolanum Forum di Assago.

“Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour“, aveva fatto sapere la stessa cantante dopo che si era finalmente ripresa.

