Ashley Olsen è diventata madre del suo primo figlio insieme al marito Louis Eisner. La gravidanza è stata tenuta nel massimo riserbo.

Ashley Olsen e suo marito Louis Eisner sono diventati genitori per la prima volta: la coppia ha avuto un bambino, il cui nome è Otto. La gravidanza dell’attrice e stilista è stata tenuta dietro la massima discrezione e a riportare la notizia della nascita del suo primo figlio è stato il magazine Tmz. Al momento né Ashley né suo marito hanno confermato pubblicamente la questione.

Ashley Olsen: è nato il figlio

Ashley Olsen è mamma per la prima volta: l’ex attrice, oggi affermata stilista, avrebbe avuto un maschietto di nome Otto insieme a suo marito Louis Eisner. I due, da sempre estremamente riservati, non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e anche la gravidanza dell’attrice sarebbe stata vissuta con il massimo riserbo.

Sui social in tanti tra fan amici e colleghi sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Ashely Olsen uscirà finalmente allo scoperto parlando della sua prima gravidanza e sulla nascita del suo primo bebè (e quindi nipote di sua sorella gemella Mary Kate).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG