Se n’è parlato per giorni della possibile love-story tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. I due infatti erano stati paparazzati a cena insieme mentre tra grandi sorrisi e complicità trascorrevano piacevolmente del tempo in un noto ristorante milanese. Tra i due, dunque, diversi settimanali volevano far credere che stesse nascendo qualcosa. Un rapporto, secondo alcuni, che li avrebbe legati ben oltre l’amicizia, nonostante Paolo Berlusconi risulti felicemente sposato e con figli.

A smontare il Gossip, per fortuna in questo caso, Alfonso Signorini che è intervenuto sulla questione per difendere Maddalena Corvaglia e per spiegare esattamente come stiano le cose. Al contrario di quanto sostenuto in precedenza da più testate, nessun flirt in corso tra la Velina e Berlusconi. I due sarebbero erroneamente stati ritratti insieme a cena, con uno scatto che avrebbe voluto far intendere che i due fossero da soli. Tuttavia, spiega Signorini, si trovavano al ristorante con la famiglia di lui al completo, figli e moglie compresi. Proprio con la moglie di Paolo Berlusconi, Maddalena avrebbe instaurato un ottimo rapporto d’amicizia, quasi da “sorelle”.

Come ha poi specificato Alfonso Signorini, i weekend in compagnia di Paolo Berlusconi non sono una novità per Maddalena. La Corvaglia è legata alla moglie di lui, Matilde Bruzzone, al punto…

“al punto che spesso Maddalena trascorre con loro i weekend a Portofino o in Sardegna dove lei e Jamie, la figlia avuta dall’ex marito Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi, ndr), sono solitamente ospiti di Billy e Matilde”.

A smentire i Gossip anche Maddalena Corvaglia, che ormai diverse settimane fa aveva dichiarato:

“Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”

Insomma, l’occhio maligno del Gossip stavolta ci ha proprio visto male. Nessun flirt e nessun tradimento per Paolo Berlusconi con l’ex Velina ma un semplice rapporto di affetto, quasi famigliare, che ormai li lega da tempo. Dopotutto anche l’Amicizia conta, talvolta ancor più dell’Amore.