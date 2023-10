Una perdita pesantissima per il mondo della tv che si trova in lutto per la morte della storica e apprezzata autrice 58enne.

Aveva solamente 58 anni Lorenza Cingoli, famosa autrice televisiva di programmi di successo come la Melevisione e L’Albero Azzurro. La donna è morta in queste ore lasciando un grande vuoto nel settore tv che ore piange il lutto. Tanti i suoi lavori per i giovanissimi e non solo.

Lutto per la tv: morta Lorenza Cingoli

Era tanto amata dai colleghi e super apprezzata dal pubblico dei giovani e giovanissimi. Lorenza Cingoli è morta a soli 58 anni lasciando grande tristezza in tutto il mondo della tv e dello spettacolo. La donna era una famosissima autrice che aveva lavorato a la Melevisione dal 2004 al 2015 e a L’Albero Azzurro dal 1996 al 2003.

Non solo. Proprio la Cingoli aveva ideato il coniglio della Junior Tv, diventato simbolo della televisione privata. Nel 1999 vanta anche una collaborazione accanto a Dario Fo come co-sceneggiatrice del lungometraggio a cartoon ‘Johan Padan alla Descoverta de le Americhe’, tratto dal testo teatrale, presentato al Festival di Venezia e uscito nelle sale nel 2002.

A darne il triste annuncio i principali media di informazione che ricordano anche le altre tante attività della donna che, oltre ad essere una grandissima autrice televisiva, era anche scrittrice di romanzi per ragazzi.

Tra i vari messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua morte, anche quello di Rai Kids: “I suoi programmi continueranno a divertire ed educare le nuove generazioni”.

Di seguito anche un post di Fanpage che ricorda la compianta 58enne:

