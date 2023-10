Momento di imbarazzo tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Una domanda della presentatrice ha messo in difficoltà il collega.

In vista della prossima puntata di #StaseraceCattelan con Alessandro Cattelan, il conduttore è stato ospite di Antonella Clerici nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’. Tra i vari momenti tra i due colleghi non è mancato pure un piccolo imbarazzo dovuto alla domanda della donna che ha letteralmente sorpreso il più giovane dei due. Il tutto, ovviamente, in rigorosa diretta tv.

Antonella Clerici gela Cattelan in diretta

Sempre molto diretta e ironica col suo pubblico, la Clerici non si è smentita anche in occasione della ospitata di Cattelan. Ecco quindi che la conduttrice ha fatto ironia sul particolare taglio di capelli del giovane presentatore.

“Questo taglio di capelli è voluto? Hai fatto arrabbiare il parrucchiere?”, ha detto la brava Antonella con il suo solito modo diretto. Per rispondere, va detto, Cattelan ci ha messo un po’ rimanendo gelato e spiazzato dalla domanda.

Poi, con grande autoironia, ecco la verità sulla sua acconciatura: “D’estate mi faccio tagliare i capelli dalle mie figlie… Mi hanno fatto questo taglio all’inizio. Dico la verità, mi piaceva. Allora sono andato dal parrucchiere e me lo sono fatto sistemare. Gli ho detto ‘riesci a fare quello che puoi per sistemarlo?’. E così eccolo qui. Questo è ciò che resta”.

Se in un primo momento tra i due sembrava esserci stato un pizzico di imbarazzo, successivamente entrambi hanno preso la situazione col modo giusto, ovvero quello ironico con cui la conduttrice aveva intenzione di parlare.

Di seguito anche il post condiviso su Instagram dal programma con quella che, alla fine, è diventata una simpatica gag tra i due:

