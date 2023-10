Dopo le prime puntate domenicali di Amici è già tempo di bilanci. In casetta arriva uno sfogo in lacrime di chi rischia di perdere la maglia.

Si inizia a fare sul serio nella scuola di Amici dove dopo l’ultima puntata domenicale andata in onda per gli allievi è tempo di bilanci e sfide. In modo particolare spiccano i risultati delle classifiche stilate e ottenute dai voti dei giudici presenti in studio che hanno dato dei giudizi su cantanti e ballerini. Per quanto riguarda il canto, è Sarah a risultare ultima nella graduatoria e, di conseguenza, a perdere la maglia momentaneamente. Per lei, in casetta, i primi cedimenti con un grosso pianto con la paura di perdere il suo posto definitvamente.

Amici, le lacrime di Sarah e la possibile sfida

Nel corso del daytime del programma, ecco Sarah lasciarsi andare ad un pianto a dirotto dopo la decisione dei giudici di posizionarla all’ultimo posto tra i cantanti al femminile. In modo particolare è stata Anna Pettinelli a mettere in dubbio le doti della ragazza (e quelle di Mida) e proporre una sfidante per prendere il posto di uno dei due.

L’alunna della Cuccarini si è quindi sciolta in lacrime con i suoi compagni: “Quella lì vuole mettermi in sfida. Non ho più la maglia. Peggio di così la prima puntata non poteva andare. La prima puntata doveva capitare”, ha detto Sarah parlando con Nicholas. Non metteranno mai Mida in sfida con quella ragazza, metteranno me. Non mettono un ragazzo contro quella”.

Proprio Mida e Nicholas hanno provato a consolarla ma la migliore cura per la ragazza è stata la sua insegnante che l’ha convocata proprio per farle tirar fuori il coraggio di affrontare questa situazione: “Secondo me tu hai tante carte da giocare. Credi in te stessa. Devi stare tranquilla, riprenditi la felpa perché io non intendo mandarti via. Se arriva la sfida la faremo. Cerca di rilassarti”.

Di seguito anche un post su X del programma con lo sfogo della ragazza, poi consolata da Lorella Cuccarini:

E questo l’incoraggiamento della maestra:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG