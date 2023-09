Il rapper Lotto, nome d’arte di Nashawn Breedlove, si è spento a 46 anni. Aveva recitato al fianco di Eminem in 8 Mile.

Il rapper Lotto, che aveva recitato in 8 Mile e che aveva collaborato con Snoop Dogg e Dr. Dre, si è spento in queste ore all’età di 46 anni nella sua casa in New Jersey. La notizia della sua scomparsa è stata data attraverso un post via social da sua madre Patricia, che ha scritto:

“È con il cuore pesante che condivido la notizia della morte del mio amato figlio Nashawn Breedlove. Molti di voi lo conoscevano con il suo nome d’arte Lotto, un nome che riecheggiava la sua resilienza e determinazione. Nashawn era un rapper, cantante, cantautore e attore. Nessuno può negare il suo talento. La partenza di Nashawn da questo mondo ha lasciato un vuoto immenso nella mia vita, un vuoto che le parole non possono esprimere completamente. Non riesco a esprimere a parole la sofferenza e il dolore che provo”.

Il rapper Lotto è morto: la scomparsa

Il rapper Lotto, noto in tutto il mondo come il rapper che ha sfidato Eminem nel film 8 Mile, si è spento a 46 anni. Al momento non sono note le cause della scomparsa ma alcuni suoi colleghi del mondo della musica lo hanno ricordato e omaggiato via social. Il rapper Mickey Factz ad esempio ha scritto in un post su Instagram: “RIP a uno dei pochi freestyler a battere Eminem: Lotto in 8 Mile. I suoi amici lo chiamavano affettuosamente Ox: ci mancherà la tua tenacia e la tua aggressività”.

In queste ore in tanti si stanno riversando sulle sue pagine social dedicandogli i loro messaggi carichi di calore e cordoglio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG