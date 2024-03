Cinema in lutto: addio al famoso attore noto per il ruolo di Harry Klein, assistente dell’ispettore Stephan Derrick, Fritz Wepper.

Una triste notizia ha scosso il mondo del cinema. In queste ore è morto Fritz Wepper, famoso attore noto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein, assistente dell’ispettore Stephan Derrick. Un lutto davvero duro da digerire per tutto il settore e che ha portato tante reazioni anche sul web.

Cinema in lutto: morto Fritz Wepper

Secondo quanto si apprende, Wepper sarebbe morto nella giornata odierna in una casa di riposo in Baviera all’età di 82 anni in seguito alle complicazioni di un tumore. A dare questa triste notizia è stato il quotidiano tedesco Bild che ha citato la compagna dell’uomo, la regista Susanne Kellermann.

Come anticipato, tra i vari ruoli interpretati nella sua carriera di attore, Wepper è ricordato soprattutto per quello nella fortunata serie de ‘L’ispettore Derrick’ durata ben 24 anni consecutivi e per oltre 281 episodi. L’uomo interpretava il ruolo dell’ispettore Harry Klein, assistente dell’ispettore Stephan Derrick (Horst Tappert).

Sui social, tantissimi utenti e amanti del cinema sono rimasti scossi per la notizia del decesso dell’uomo e lo hanno voluto ricordare con un pensiero e un post.

Di seguito anche alcuni post su X che ricordano il noto attore:

Die Nachricht vom Tod von Fritz Wepper macht mich tief betroffen. Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken. Er machte zahlreiche Filme und vor allem Fernsehserien zu großen Erfolgen – und blieb dabei seiner Heimat München und Bayern… pic.twitter.com/YAVR2zodS0 — Markus Söder (@Markus_Soeder) March 25, 2024

Vita e carriera dell’attore

Wepper nacque a Monaco di Baviera, il 17 agosto 1941. La sua carriera nel mondo della comunicazione ebbe inizio molto presto, a soli nove anni. Dalle informazioni raccolte, la sua esperienza partì in radio, precisamente nell’emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, per la quale recitava in un programma per bambini.

Successivamente ecco il debutto a teatro con Peter Pan, nel 1952. Sul grande schermo, eccolo poi impegnato ne “Il ponte” diretto da Bernhard Wicki, a cui fecero seguito altri film.

Come detto, però, il vero successo arrivò con il ruolo televisivo di Harry Klein, prima al seguito del commissario Herbert Keller e, poi, come assistente dell’ispettore Stephan Derrick, nella serie ‘L’ispettore Derrick’, ruolo che interpretò dal 1974 al 1998.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG