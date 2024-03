Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha scritto una curiosa lettera indirizzata agli ex concorrenti della Casa.

Manca pochissimo al momento in cui verrà annunciato il vincitore o la vincitrice del Grande Fratello. Anche per questo i concorrenti arrivati alla finale stanno facendo un bilancio dell’esperienza. In questo senso, Beatrice Luzzi ha voluto scrivere una particolare lettera rivolta, anche, agli ex inquilini…

La lettera di Beatrice Luzzi al GF

Sicuramente tra i principali protagonisti di questa edizione del GF che giunge al termine c’è stata proprio la Luzzi che nelle ultime ore ha voluto dedicare un messaggio ai vecchi coinquilini che in tanti mesi hanno lasciato la Casa più spiata d’Italia.

“Cari ex inquilini, vi sto pensando tantissimo, non so perché ma vi penso più che mai”, ha scritto l’attrice. “Mi mancate, sarebbe stato bello vivercela tutti insieme… va beh, comunque in studio ci vedremo tutti. Però vi penso e volevo dirvelo in questo messaggio. Mi mancate davvero, ma tanto ci vediamo presto”.

Un bel pensiero che troverà poi anche una sua conclusione proprio nelle studio del GF quando tutti i concorrenti si ritroveranno proprio in occasione della puntata.

I favoriti per la vittoria

La bella Beatrice è tra i concorrenti che hanno i favori del pronostico per la vittoria del GF. Con lei, tra quelli più quotati, anche Perla Vatiero. Sono loro due le inquiline che tra televoti e “umori social” sembrano essere destinate al duello conclusivo.

In finale, per ora, ci sono anche Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Rosy Chin. A questi nomi se ne andrà ad aggiungere anche un altro tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti. Staremo a vedere quali emozioni ci saranno nella finalissima.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il percorso fatto dall’attrice e i tanti messaggi in suo sostegno da parte dei fan:

