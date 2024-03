Partita con i figli a Dubai per passare la Pasqua, Chiara Ferragni non ha badato a spese. La cifra folle del resort in cui alloggia.

Le grane da risolvere dopo lo scandalo Balocco e la crisi con Fedez che sembra essere più forte che mai. Ecco perchè Chiara Ferragni, per Pasqua, ha deciso di volare a Dubai con i figli, Leone e Vittoria, e dedicare un po’ di tempo a se stessa e ai suoi piccoli. Per l’occasione, ovviamente, l’imprenditrice digitale non ha badato a spese soggiornando in un resort super lusso.

Chiara Ferragni a Dubai: il costo del resort

Come detto, per questi giorni che precedono la Pasqua, la Ferragni ha deciso di volare a Dubai per qualche momento di relax. Con lei i suoi due figli, Leone e Vittoria. La donna ha optato per un resort supr lusso dal costo incredibilmente elevato.

Si tratta del Bulgari Resort, dalla stessa imprenditrice digitale “taggato” ma solo come geolocalizzazione.

L’hotel di lusso vanta ville private, un centro benessere, uno yacht club e una spiaggia privata e sicuramente tanti altri privilegi non indifferenti.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, il Resort vanta pure un ristorante da due stelle Michelin gestito dallo chef Niko Romito.

La struttura offre anche varie esperienze e attività tra cui Safari nel deserto, il tour di Abu Dhabi e un giro in elicottero.

Tutto questo per un prezzo davvero elevato. Quanto costa soggiornare come fa Chiara Ferragni? Da quanto si apprende, al netto delle poche informazioni sulla “villa” scelta dalla donna, la somma che l’imprenditrice può aver speso varia dai 4450 euro fino agli oltre 16400 euro.

Di seguito anche il primo post Instagram condiviso dall’imprenditrice digitale da Dubai:

La crisi con Fedez

La scelta di volare a Dubai rientra nel momento difficile che la donna sta affrontando anche a livello sentimentale. La crisi con Fedez è ormai davanti agli occhi di tutti tanto che lo stesso rapper non è partito con la donna e i suoi figli.

L’artista, infatti, è rimasto in Italia ad occuparsi dei suoi affari. Staremo a vedere se, al ritorno dei figli, anche per lui ci sarà un periodo da solo con loro o meno.

