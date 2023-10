In vista dell’inizio di ‘Che tempo che fa’ sul Nove, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono stati protagonisti in una bella intervista pungente…

Ancora insieme ma su un altro canale. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si preparano alla nuova avventura sul Nove con ‘Che tempo che fa’ e nel corso della loro intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, non hanno fatto mancare anche qualche passaggio piuttosto pungente verso la Rai. In particolare la comica ha sottolineato un aspetto davvero curioso del passato relativo al suo camerino…

Nuova stoccata di Luciana Littizzetto alla Rai

La Littizzetto e Fazio sono pronti a ‘Che tempo che fa’ sul Nove in partenza il prossimo 15 ottobre. Nel corso della loro intervista Tv, Sorrisi e Canzoni, tra i passaggi che spiccano c’è quello relativo agli obiettivi e alla voglia di fare ottimi ascolti: “Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattuto in grado di raccontare la vita”, ha detto la comica.

Stesso pensiero anche per Fazio: “Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato”.

Successivamente, però, non sono mancati passaggi più succulenti, compresa una battuta che sa tanto di nuova frecciata alla Rai da parte della donna. Lucianina, infatti, parlando del suo camerino ha detto: “In Rai avevo un camerino minuscolo, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo”.

Per il conduttore, invece, ecco come sarà il nuovo camerino: “La bandiera della Sampdoria e i disegni dei miei figli. Uguale al camerino di prima”.

Tra i pensieri positivi del duo anche la numerologia dato che il 9 rappresenta il compimento di un ciclo e la preparazione a quello successivo: “Mi sembra calzi a pennello per la nostra situazione”. Ai posteri la sentenza.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina dedicata all’intervista:

