Volano parole dure verso qualche allievo ad Amici. Protagonista la maestra Celentano che ha dato un compito ad un ballerino.

Clima piuttosto teso nella casetta di Amici dove gli alunni devono iniziare ad ingranare tra giudizi non sempre positivi e compiti, spesso anche difficili come quello, accompagnato da tanto di lettera molto dura, che la maestra Alessandra Celentano ha dato a Simone. Il ballerino ha ricevuto il messaggio della professoressa e ne è rimasto molto colpito ammettendo tutte le sue debolezze, anche a livello emotivo.

Amici, la Celentano su Simone: la reazione del ballerino

“Simone, ad oggi, per me sei un piccolo allievo. Diciamo caruccetto, per essere gentile”. Inizia in questo modo la lettera col compito che la Celentano ha deciso di assegnare al danzatore Simone. “A parte il fatto che a me, ad oggi, non piaci come danzatore, la cosa più evidente essendoti presentato come ballerino modern, è la mancanza di tecnica di modern […]”.

Successivamente la maestra ha esposto la coreografia pensata ma ha anche aggiunto: “Penso che tu debba fare del potenziamento muscolare perché sei un po’ scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza, e consiglio al tuo maestro di farti fare anche questo tipo di lavoro”.

Inevitabile una reazione da parte del ragazzo che è stato letteralmente messo in crisi dalle parole dell’insegnante. Infatti, Simone ha spiegato ai compagni di essersi sempre trovato in difficoltà a proposito del proprio fisico: “A 18 anni, uff. Vivere in una società dove, per quasi tutto, l’estetica è fondamentale, a quanto pare, vedere ragazzini di 14 e 16 che sono il triplo più alti di te, il quadruplo più muscolosi di te. Tu ti fa il cu** e ti viene detto che non puoi fare questo nella vita… Mi fa inca**are non con gli altri, ma con me stesso”.

Di seguito il post su X del programma con la lettera e il compito per il ballerino con la sua reazione:

