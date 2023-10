Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Raoul Bova ha affrontato tanti argomenti comprese le voci passate sulla presunta omosessualità.

Insieme a Francesca Fagnani, nella puntata di martedì 3 ottobre, ci sarà anche Raoul Bova. A Belve, ecco il super attore che ha avuto modo di rispondere alle domande senza peli sulla lingua della conduttrice e giornalista. Non solo quelle in campo lavorativo ma anche quelle più succulente sul privato come le voci, ormai passate, di una sua presunta omosessualità.

Raoul Bova a Belve: la risposta sull’omosessualità

Stuzzicato dalla conduttrice di Belve, Bova non si è sottratto a rispondere alle vecchie “accuse” a proposito del suo orientamento sessuale. Facendo riferimento ad una intervista del passato in cui l’attore aveva parlato del divorzio con l’ex moglie Chiara Giordano, la Fagnani ha domandato come mai aveva voluto sottolineare il fatto di non essere gay.

“Diciamo che in quel periodo, tante cose… Non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me”, ha detto Bova. “Perché lo si diceva? Non lo so. Molti parlano di questo lato un po’ così, però, vabbè. Ognuno la pensa come vuole”.

E sul suo attuale rapporto con Rocio Munoz Morales da cui ha avuto due figlie: “Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”, sottolinea.

L’artista, tra le altre cose, ha voluto spiegare come il ruolo di playboy proprio non lo trova favorevole: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue. Non dò l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”, ha confermato ancora l’attore.

