Avevano fatto sognare i loro fan durante l’ultima edizione del GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono diventati sposi… per qualche ora.

Marito e moglie per qualche ora. Luca Onestini e Ivana Mrazova sono diventati sposi e hanno mandato in delirio i loro fan. I due ragazzi, dopo una relazione che aveva fatto sognare in tanti, si erano lasciati salvo poi ritrovarsi al Grande Fratello Vip facendo capire che i sentimenti tra loro non fossero del tutto spariti. Ora, per un’occasione speciale, i giovani si sono pure “sposati”…

Luca Onestini e Ivana Mrazova sposi: ecco perché

Nelle scorse ore Onestini ha presentato l’evento ‘Dimmi di sì, Noto Bride’ e a sfilare in abito da sposa c’era appunto anche la sua ex fidanzata. I tanti presenti tra il pubblico hanno immortalato i due ragazzi insieme sul palco. Inevitabile pensare a loro come coppia ed ecco perché non sono mancati i commenti dei fan in tale ottica. “Sono innamorati, si vede”, “Se non è amore questo…”, “Gli occhi parlano da soli. Si vogliono un bene dell’anima e si vede”.

Nella precedente esperienza al GF Vip, Luca aveva spiegato: “Io e lei abbiamo avuto una splendida storia ed è anche durata molto. Siamo stati insieme più di tre anni. Poi è arrivata la pandemia e sono stati tempi duri per tutti. Su lei posso soltanto dire cose belle. Perché è simpatica, dolce, premurosa e bella. Però alla prima difficoltà abbiamo ceduto”.

Proprio sul fatto di essersi lasciati, il ragazzo aveva aggiunto: “La decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma […”.

A giudicare dalle immagini di questo evento, però, e per come la pensano coloro che erano presenti e i fan, il sentimento e il legame c’era, c’è e ci sarà sempre. E chissà che essere stati sposi, anche solo per un’occasione di lavoro, possa aver significato qualcosa di profondo per loro…

