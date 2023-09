Una foto social con tanto di dedica alla compianta madre. Elisabetta Gregoraci si emoziona ed emoziona i suoi seguaci su Instagram.

Un pensiero, una foto, un gesto semplice ma ricco di significato. Elisabetta Gregoraci ha deciso di ricordare in modo molto dolce sua madre, morta tempo fa per una malattia. La conduttrice, via social, ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista a Roma con tanto di dedica alla compianta donna. Un omaggio davvero molto emozionante.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della madre

La madre di Elisabetta era morta nel lontano 2011 a seguito di una malattia, un tumore, ma a quanto pare, e come è normale che sia, la donna resta sempre nella mente e nel cuore di sua figlia. La conferma è arrivata, come detto, sui social, dove la Gregoraci ha condiviso una dedica unica per la mamma.

“Oggi ho ricevuto una foto da mia cugina.. un vecchio articolo che immortalava me e mia mamma su queste scale a Piazza di Spagna…”, ha scritto in una storia. “Questa sera sono tornata e mi andava di fare la stessa foto. Un modo per ricordarla. Notte così”.

Un pensiero davvero tenero e dolce per la donna che ha commosso i suoi fan. Infatti, nonostante si sia trattato di una storia, sotto alcuni post social della conduttrice tv e radiofonica sono apparsi molti cuori con riferimento a sua madre e a questo gesto che non è passato inosservato dai fan.

Lo scorso marzo, invece, in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno della donna, Eli aveva scritto: “Buon Compleanno Mamma. Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti […]”.

Di seguito, invece, un post Instagram della conduttrice con sua nonna:

