Lodovica Comello torna in tv dopo la nascita del figlio e punta a Sanremo. La conduttrice lancia un appello a Carlo Conti.

Lodovica Comello, celebre conduttrice, attrice e speaker radiofonica, è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo e appassionante progetto. Dopo una pausa dedicata alla famiglia, Lodovica farà il suo ritorno in TV con “Spose in Affari“, in onda dal 19 giugno 2024 su Real Time.

Ma in un’intervista a FanPage la conduttrice rivela quali sono le sue ambizioni per il prossimo futuro.

Lodovica Comello: il ritorno in tv con “Spose in Affari”

Dopo l’esperienza a Italia’s Got Talent, Lodovica ha deciso di prendersi una pausa dal mondo televisivo per dedicarsi alla sua famiglia, in particolare al figlio Teo, nato nel 2019 dal matrimonio con Tomas Goldschmidt. In un’intervista a Fanpage.it, Lodovica ha confessato come la nascita del figlio abbia stravolto la sua vita, ma ora si sente pronta per affrontare nuove sfide.

Infatti, Lodovica Comello tornerà in prima serata su Real Time con “Spose in Affari”, un programma innovativo in cui 10 future spose si sfidano in un’asta per aggiudicarsi il loro abito da sogno. Al suo fianco ci sarà Enzo Miccio, il celebre wedding planner.

Questo duo inedito promette di portare sullo schermo un mix di competenza e divertimento, grazie alle personalità complementari di Lodovica ed Enzo.

Lodovica Comello punta in alto: l’appello a Carlo Conti

Tra i progetti futuri, Lodovica ha espresso il desiderio di tornare sul palco di Sanremo, non più come cantante, ma come co-conduttrice accanto a Carlo Conti.

“Vorrei proporre una conduzione femminile a Sanremo, diventare la spalla di Conti“, ha dichiarato.

Tornare alla conduzione dopo qualche anno di assenza ha permesso a Lodovica di riflettere e crescere. “Mi sento diversa da prima, molto più consapevole su alcune cose“, ha detto, sottolineando quanto la maternità abbia influenzato il suo approccio al lavoro e alla vita.

Riuscirà Lodovica a calcare il palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti? Lo scopriremo nei prossimi mesi quando il direttore artistico annuncerà i co-conduttori del festival.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG