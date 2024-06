Il principe Harry sta cercando una casa a Londra, segnando un possibile ritorno alle sue radici britanniche. Scopri cosa sta succedendo.

A quattro anni dalla Megxit, il principe Harry sembra voler ritornare a Londra. Dopo il calo di entusiasmo per la sua nuova vita negli Stati Uniti, il duca di Sussex sta cercando una casa permanente nella capitale britannica.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Principe Harry: è finito il sogno americano

Secondo l’esperto reale Tom Quinn, Harry sta riflettendo sulla sua vecchia vita e desidera ristabilire dei legami con gli amici che non hanno mai accettato Meghan Markle. “Il periodo della luna di miele negli Stati Uniti sta volgendo al termine” ha dichiarato Quinn.

In una recente intervista a Good Morning America, Harry ha parlato del suo amore per la famiglia, nonostante le critiche che ha ricevuto. Questo desiderio di riavvicinarsi sembra essere alimentato da una mancanza di connessione con la sua cerchia sociale di un tempo.

La questione della sicurezza per il principe Harry

La sicurezza rimane un punto cruciale per Harry. Dopo la Megxit nel 2020, lui e la sua famiglia non godono più del supporto di Scotland Yard. Harry sta attualmente combattendo una battaglia legale per ottenere la protezione della polizia britannica, sostenendo che è fondamentale per il suo ritorno nel Regno Unito.

Inoltre, è dal 2023 che Harry e Meghan non hanno più una residenza ufficiale a Londra, dopo essere stati sfrattati da Frogmore Cottage. Questo allontanamento ha segnato una rottura significativa con la famiglia reale, soprattutto dopo la pubblicazione del libro-memoir di Harry, “Spare”.

Nonostante la sua vita attuale in California, Harry sembra provare nostalgia per il passato. La ricerca di una casa a Londra potrebbe essere un segnale di un desiderio di riconnettersi con le sue radici e il suo passato.

Presto scopriremo se la sua ricerca si rivelerà fruttuosa o se, al contrario, dovrà ritardare il suo ritorno a Londra.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG