È stato ufficialmente svelato il cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024, ma qualcosa non convince. Dove sono i famosi?

Lunedì 8 aprile partirà ufficialmente l’avventura del reality L’Isola dei Famosi 2024, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, e finalmente è stato reso noto il cast effettivo dei naufraghi. Quali saranno i protagonisti della prossima edizione?

Nelle scorse ore è stata pubblicata la “rosa” dei naufraghi che prenderanno parte al reality che vedrà diverse novità in arrivo. Dalla conduttrice agli opinionisti, fino all’inviato, tutto è cambiato rispetto all’ultima edizione. Ma vediamo prima chi saranno i protagonisti de L’Isola dei Famosi 2024.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

Tra i naufraghi pronti a mettersi alla prova in Honduras, spiccano nomi di rilievo. Tra le concorrenti femminili troviamo l’ex schermitrice Valentina Vezzali, l’attrice Maitè Yanes e la celebre Selen, nota anche come Luce Caponegro. Completano il quadro la recente Miss Italia Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi, Greta Zuccarello e l’attrice Marina Suma.

Nella sezione maschile, invece, si distinguono il vincitore di Masterchef 2022 Edoardo Franco, l’attore Aras Senol, il noto chef Joe Bastianich, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e il ballerino Samuel Peron. Tredici concorrenti pronti a sfidarsi per la vittoria finale.

L’Isola dei Famosi 2024: le novità della prossima edizione

La prima grande novità riguarda la conduttrice, che non sarà più Ilary Blasi ma prende il suo posto Vladimir Luxuria, fino all’anno scorso opinionista del reality.

Gli opinionisti della prossima edizione, invece, saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Grosse novità anche per l’inviato in Honduras. Infatti, non ci sarà Alvin quest’anno, ma sarà sostituito da Elenoire Casalegno, attrice ed ex modella.

La nuova direzione di Mediaset è quella di abbandonare il trash, ed ecco che partono i grandi cambiamenti che già abbiamo visto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Intanto non ci resta che attendere un’altra settimana per assistere all’inizio della nuova avventura.

