La sorprendente storia d’amore tra Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini, la gravidanza e l’imminente matrimonio.

La conduttrice televisiva Roberta Morise è al settimo cielo e non esita a condividere la sua felicità con il mondo. La showgirl di 38 anni è ora in attesa del suo primogenito Gianmaria, e ha voluto rivelare i dettagli dell’inaspettata e appassionante storia d’amore con il rinomato chef pluristellato Enrico Bartolini. “La nostra storia è iniziata a fine agosto, ho scoperto di essere incinta a settembre“, confida Roberta a Gente, svelando così l’inaspettato inizio della loro relazione.

Ma adesso i due sono pronti a compiere un altro grande passo. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Roberta Morise e Enrico Bartolini: dall’incontro alla gravidanza

Il loro incontro è avvenuto per caso durante una vacanza a Dubai con le amiche, dove Monica Caradonna, giornalista enogastronomica, le ha presentato il locale di Enrico. Nonostante il celebre chef non fosse presente, il contatto tra Roberta e Enrico è nato grazie ai social media e si è intensificato nel tempo.

“Enrico era elegante, educato, da quel momento abbiamo iniziato a scriverci. Per il primo periodo siamo andati avanti così, con semplici ma costanti messaggini” rivela la conduttrice.

Il primo incontro tra i due è stato a luglio. “Enrico quella sera a un certo punto mi disse: ‘Roberta, tu sei pericolosa, occhio a non farmi innamorare’” ricorda la conduttrice. Dopo una breve frequentazione, “A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore“.

Ed ecco che appena un mese dopo Roberta ha scoperto di essere incinta. “Era fine settembre. Una sorpresa pazzesca. Anni fa mi avevano detto che avrei fatto un po’ fatica ad avere figli, suggerendomi persino di congelare gli ovuli. Non l’ho fatto. Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l’ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa” ha rivelato la showgirl.

Roberta Morise e Enrico Bartolini verso le nozze

La conduttrice ha rivelato il prossimo passo della loro intensa storia d’amore.

“Ancora non ci credo: sono felice come mai mi sarei immaginata. Sono all’ottavo mese di gravidanza, a fine maggio divento mamma di Gianmaria e il 31 agosto sposo l’uomo che mi ha restituito fiducia nell’amore“.

