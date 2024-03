Brutta disavventura per Rebecca Staffelli a poche ore dalla finale del Grande Fratello. Il furto dell’auto e la notte disperata.

Le ultime notizie su Rebecca Staffelli hanno preoccupato i fan. Infatti, la giovane inviata social del Grande Fratello 2023 è stata protagonista di una triste disavventura a poche ore dalla finale del reality.

Dopo ore di assenza dai social, la Staffelli ha rivelato ai suoi follower cosa le era accaduto e il motivo per cui è sparita: le hanno rubato l’auto. La terribile disavventura ha avuto luogo a Roma, e più precisamente nel quartiere Parioli, dove si trovava insieme ad alcuni amici per trascorrere una serata tranquilla. Ma ecco la brutta notizia: non c’è più l’auto.

Rebecca Staffelli: il furto dell’auto nuova

Secondo quanto riportato da 361magazine.com, Rebecca Staffelli ha raccontato dettagli scioccanti su come ha scoperto il furto. Dopo una serata trascorsa in un locale a Roma con il fidanzato Alessandro e alcuni amici, la sua Kia elettrica è scomparsa nel quartiere Parioli. Inizialmente sperava che fosse stata portata via dal carroattrezzi, ma si è resa conto presto che era stata rubata.

La Staffelli ha espresso il suo sconcerto per l’accaduto, sottolineando che nel luogo del furto non sono stati trovati segni di effrazione. Questo lascia intendere che l’auto sia stata caricata senza lasciare traccia. “Sono stati 24 ore folli, non si può più stare tranquilli“, ha ammesso l’inviata del Grande Fratello 2024.

Rebecca Staffelli: un po’ di relax dopo la disavventura a Roma

Nonostante l’incidente, Rebecca Staffelli è attualmente in Puglia, a Taranto, dove trascorre le Feste di Pasqua e Pasquetta con il fidanzato.

I due presto convoleranno a nozze, dopo che l’inviata social del GF ha fatto la proposta al suo compagno condividendo il magico momento sui social.

La disavventura legata al furto dell’auto ha sicuramente turbato la conduttrice, ma sembra che ora stia cercando di godersi momenti di serenità e felicità con il suo partner.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG