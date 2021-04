L’Isola dei Famosi 15, Karina Cascella contro Valentina Persia: “Atteggiamenti arroganti e maleducati”

Nelle scorse ore, Karina Cascella ha risposto alle tante curiosità dei propri followers su Instagram. L’ex opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha manifestato la propria antipatia per una delle protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 15.

Valentina Persia, nel corso della decima puntata de L’Isola dei Famosi 15, ha mangiato pane e cioccolata, con la bocca spalancata, suscitando l’ilarità (ma anche le critiche) del web:

La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente. Io l’ho vista una sola volta nella vita, registravamo una puntata di Caduta Libera di Gerry Scotti. Vi posso dire da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica, di un’antipatia che non potete immaginare e lì mangiava pensate ora a digiuno come sarà.

Karina, che, in tv, ha trovato grandi amici come Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, ha spiegato anche i motivi della propria assenza nei salotti di Barbara d’Urso. Non c’è alcuna rottura con la conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’: