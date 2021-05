L’Isola dei Famosi 15, Isolde Kostner riceve una sorpresa dalla sorella Silvia (video)

Nel corso della ventesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda, stasera, lunedì 21 maggio 2021, Isolde Kostner riceve un saluto affettuoso da parte dell’amatissima sorellina Silvia che, inizialmente, fatica a riconoscere dalla voce per via delle tante settimane di lontananza. La donna, presente in studio, vuole incoraggiare la sciatrice a non mollare e a lottare, con tutte le proprie forze, per agguantare la finale del 7 giugno (Qui, il video):

Voglio dirti che sono super orgogliosa di te, siamo fieri di te. Stai facendo un percorso eccezionale. Tutti i giorni, ti mostri per la donna che sei… umile, rispettosa, forte e soprattutto molto coraggiosa. L’Isola ti porta ad avere difficoltà. Ricorda che, in passato, hai superato delle difficoltà ben più grosse nella vita e nella tua carriera. Quando pensi di non farcela più invece, con la tua grinta e forza ce l’hai fatta. Voglio dirti un’altra cosa. Voglio chiederti scusa per tutte le volte che mi sono innervosita inutilmente con te. Solo tu sai quanto siamo diverse io e te. Rimarremo sempre unite anche se lontane una dall’altra.

La naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’, visibilmente emozionata, ringrazia la sorella per la speciale sorpresa:

Non devi scusarti. Ci vuole anche qualcuno di impulsivo nella famiglia. Se fossero tutti tranquilli con me sarebbe noioso. Ogni tanto passo dei momenti mentalmente difficili. Penso a voi, alla mia famiglia, agli amici. Non sai quanta forza mi date.

Isolde, stasera, è finita in nomination contro Matteo Diamante. Per un soffio, non è riuscito a strappare il biglietto per la finalissima perdendo il confronto, al televoto, con il trionfatore Ignazio Moser.