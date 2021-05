L’Isola dei Famosi 15, Matteo Diamante riceve un videomessaggio del papà

Nel corso della ventesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda, stasera, lunedì 24 maggio 2021, Matteo Diamante ha ricevuto un video messaggio speciale e molto commovente da parte dell’amatissimo papà (Qui, il video):

Sorpreso di vedermi. Lo sai quanto ti voglio bene anche se non te lo dico spesso. Sei sempre stato il mio bambino, sono sempre stato molto orgoglioso di te. In passato forse non sono stato d’accordo con qualche tua scelta. Ma, poi, mi hai dato la prova che, forse, avevi ragione anche te. Tu non pensare mai che mi hai deluso. Sei un ragazzo onesto e buono. Continua ad essere sempre te stesso. Vai avanti così Diamantone. Ti voglio tanto bene. E speriamo di vederci il più tardi possibile.