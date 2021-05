Ignazio Moser: il taglio di barba e capelli a L’Isola dei Famosi 15 (video)

Nel corso della ventesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ad Andrea Cerioli è stata offerta la possibilità di vincere un premio per tutto il gruppo: una super porzione di pasta quotidiana per un’intera settimana in cambio di un taglio completo di barba e capelli (Qui, il video) L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, però, ha rifiutato immediatamente la tentazione. Il suo posto è stato presso da Ignazio Moser con il benestare della fidanzata Cecilia Rodriguez, presente in studio in qualità di supporter. Non si sono fatti mancare i commenti in Honduras (Qui, il video):

Cecilia: “Tua mamma sarà contenta che ti sei tagliato i capelli”. Mi sono sempre piaciuti i pelati. Io sapevo che era matto ma non così tanto. Faccio fatica a vederlo, non lo riconosco. Sei bello come un sole. Ha begli occhi, bei lineamenti. Figurati se ti lascio per questi capelli. Tutti mi aspettavo da questa Isola tranne che tornasse pelato. Lo amo troppo. Non riesco a definirlo. Credo che sia il mio amore più grande.

Ignazio: “Ci ho messo quattro anni per farmi crescere i capelli. Lo sai che mi piace sorprendere amore mio”.

Blasi: “Sei già bellissimo, stai benissimo. Sei un grande. Ti sei sacrificato per tutti. Sei tu il vero eroe”.

Zorzi: “Non riesco ad empatizzare con lui. Una volta, al ‘Grande Fratello’, preso dal nervosismo, me li sono rasati da solo. Sei bono vero, Ignazio”.

La reazione del ciclista, davanti allo specchio, è assai esilarante.