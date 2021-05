Vicenda spiacevole quella in cui è stato protagonista – suo malgrado – Tommaso Zorzi. La storia è molto delicata: l’influencer vincitore del Grande Fratello VIP 5 nelle scorse ore ha pubblicato alcune stories sul suo profilo instagram. Denuncia di essere stato inseguito da una persona (non rivela le sue generalità) e di esser stato parecchio in ansia a causa sua.

Queste le sue parole:

Chi mi ha incontrato per strada lo sa, sono una persona estremamente disponibile. Detto questo, c’è una persona in particolare che non mi fa più sentire a mio agio. È molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada, mi ha chiesto tanti favori che un po’ le ho fatto e un po’ non riesco a farglieli.

Dunque l’opinionista dell’Isola si è stufato di dover reggere una situazione piuttosto tossica, per questo motivo ha deciso di affrontare la persona faccia a faccia:

Questa cosa mi mette un po’ di agitazione. L’ho affrontata, gliel’ho detto e speriamo che smetta. Tra l’altro ho fatto anche la cavolata di darle il mio numero, all’inizio, perché mi sembrava che potesse averne bisogno però quando è troppo è troppo.

Zorzi ha scelto di pubblicare il video dell’incontro/scontro:

Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale. Dato che mi hai chiesto di fare beneficenza per i cani e te l’ho fatta, mi hai chiesto…Non puoi fare così, sei sempre sotto casa mia. Io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Cinque? Due? Ti vedo, mi segui. Adesso non mi stai seguendo? Non va bene, non è sano. Non mi puoi seguire.

Terminata la clip, Tommaso torna a ribadire un suo disagio:

Io poi soffro d’ansia. Prima di dormire la notte faccio trenta giri della casa a controllare le tapparelle, che tutte le porte siano chiuse. Anche dopo averlo controllato, mi metto a letto e poi mi rialzo perché mi viene il dubbio di non avere controllato bene. Diventa un po’ impegnativo.

Intanto è di stamani il retroscena di TvBlog secondo cui per Zorzi sarebbero saltati i piani di un possibile nuovo programma in onda su Italia 1.