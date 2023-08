Una nuova coppia è sbocciata sotto l’ombrellone? Secondo i rumor Lewis Hamilton e Shakira sarebbero insieme su un’isola spagnola.

Secondo il tabloid argentino Infobae, Shakira e Lewis Hamilton avrebbe una frequentazione top secret in atto e starebbero trascorrendo le loro vacanze su un’isola Spagnola. Il pilota britannico, secondo i tabloid, farebbe visita alla cantante nel suo hotel di notte e il suo autista lo avrebbe sentito parlare spesso con lei al telefono. I due si sarebbero incontrati la prima volta al Gran Premio di F1 di Miami appena un mese fa.

Lewis Hamilton e Shakira: il gossip

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, dopo l’addio a Gerard Piqué (padre dei suoi due figli) Shakira potrebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia di Lewis Hamilton. I due al momento non hanno confermato né smentito l’indiscrezione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi vivranno la loro liaison alla luce del sole.

Shakira nell’ultimo anno è stata al centro del clamore generale per la sua separazione da Gerard Piqué e per il tradimento subito da parte sua con la nuova compagna, Clara Chia. La cantante non ha fatto segreto di aver particolarmente sofferto a causa della vicenda.

