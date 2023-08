L’attore di Euphoria Angus Cloud è scomparso 25 anni. A dare l’annuncio della tragedia sono stati i familiari.

Il mondo dello spettacolo piange Angus Cloud, il giovane attore che aveva raggiunto la fama internazionale interpretando il panni di Fezco nella serie tv Euphoria. Stando al comunicato emesso dai suoi familiari (e riportato da Tmz) solamente una settimana fa l’attore avrebbe vissuto lo shock dovuto alla scomparsa di suo padre. In passato l’attore non aveva fatto segreto inoltre di aver vissuto gravi problemi legati alla sua salute mentale.

“Angus aveva parlato della sua battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa dire ad altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”, si legge nel comunicato.

Angus Cloud è morto: il lutto

I fan di tutto il mondo hanno appreso con sgomento, in queste ore, la notizia della scomparsa di Angus Cloud, la giovane star di Euphoria. L’attore aveva solamente 25 anni e appena una settimana fa – stando a quanto si apprende dal comunicato della famiglia – era stato colpito dalla tragedia dovuta alla scomparsa di suo padre. “La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico”, si legge nel comunicato emesso dalla famiglia (e riportato da Tmz).

Angus Cloud non aveva fatto segreto di aver combattuto in passato per la sua sanità mentale e nel comunicato la famiglia ha lasciato intendere che proprio a questa sarebbe dovuta la causa della sua scomparsa.

