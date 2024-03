Racconto molto forte di Levante riguardo il suo passato. La cantante ha svelato di essere stata vittima di stalking e di aver denunciato dopo tanta paura.

Intervistata da Vanity Fair, Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, ha svelato il suo duro passato che l’ha vista vittima di stalking da parte di un uomo che, per sua stessa ammissione, “non ha accettato il mio ‘non ti amo’”. L’artista, ora felicemente impegnata e madre, ha raccontato quanto vissuto anche per dare un segnale a chi si trova situazioni simili.

Levante, lo stalker e la denuncia

Nel corso dell’intervista, la cantante ha raccontato: “Sono stata con un uomo che ha deciso di non rassegnarsi al mio ‘non ti amo’. […]. Il tempo, la maturità e anche l’essere diventata madre mi hanno aiutata a elaborare, a non vergognarmi più di chi sono stata. A perdonarmi. E a voler uscire allo scoperto”.

E in questo senso Levante ha raccontato come tutto sia partito e, piano piano, diventato stalking: “Proprio una decina di anni fa mi sono infatuata di un uomo. Da subito è stato molto geloso. Mi controllava: ‘Dove sei? Perché non mi rispondi?’. Il più delle volte mi ero solo addormentata sul divano e non avevo sentito il cellulare. Eppure, in una sorta di meccanismo malato, dovevo giustificarmi con lui. Erano segnali, sia i suoi sia i miei. A ogni modo ho capito abbastanza in fretta che non ero innamorata e gliel’ho detto. Non potendomi più avere ha perso le staffe“.

La minaccia, la paura e la denuncia

L’artista ha spiegato il modo di agire di questo uomo: “Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione: ‘Sto male’, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo. Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno. Tutti attorno a me erano preoccupati: i famigliari, le amiche… “.

Levante ha ammesso di essersi molto spaventa: “Ma forse non abbastanza, in quel momento. Non pensavo che arrivasse a farmi del male, temevo più per lui”.

Ma poi, anche la svolta: “A un certo punto ho provato soprattutto vergogna, molta vergogna. Mi sentivo stupida: non sapevo come gestire la situazione che proseguiva da un paio di mesi. Fino a quando un amico avvocato mi ha consigliato di denunciare“. Cosa che appunto è avvenuta. “Alla fine hanno vietato a quella persona di avvicinarsi a me, per quanto possa valere”.

