Leonardo DiCaprio fa uno strappo alla sua regola “under 25” e punta gli occhi sulla supermodella Gigi Hadid.

È uscita da poco la notizia riguardante la rottura tra la star di Hollywood Leonardo DiCaprio e la modella Camila Morrone, con cui era fidanzato da quasi cinque anni. La notizia della rottura della coppia non ha mancato di far circolare sui social una riflessione: l’attore americano, classe ’74, non sembra volere al suo fianco una ragazza maggiore di 25 anni. Tutte le sue relazioni passate, infatti, compresa quella con Camila, sono terminate quando le ragazze raggiungeva questa età. Da pochi giorni però, sembra essere nato un nuovo amore che andrebbe contro la regola dell’età dell’attore, che ha mostrato il suo interesse per la modella Gigi Hadid, 27 anni.

Flirt tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, paparazzati insieme a New York

Gigi Hadid

Circolano ormai sempre più notizie sul presunto flirt tra DiCaprio e Hadid. Secondo il giornale Us Weekly, inizialmente la modella non avrebbe ceduto alle avances dell’attore, conosciuto ad un evento di Chateau Marmont: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”. Ben presto però, sono comparse sui social delle foto che ritraggono i due insieme per le strade di New York, dove la modella vive insieme alla figlia di 2 anni, avuta con il cantante Zayn Malik. Secondo il giornale People, tra i due starebbe sicuramente nascendo un nuovo amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG