Da Totti e Ilary Blasi a Michelle Hunziker e Trussardi: scopriamo quali sono state le separazioni più discusse del mondo vip.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo oltre 20 anni insieme lasciando l’Italia orfana di quelli che molti consideravano una delle coppie d’oro dello show business del Bel Paese. Scopriamo quali sono state le altre rotture più celebri del mondo vip.

Francesco Totti Ilary Blasi

Le separazioni più celebri del mondo vip

A gennaio 2021 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato il loro divorzio dopo 12 anni insieme. I due hanno avuto due figlie, Sole e Celeste, rimaste a vivere con la madre a Milano dopo il suo addio all’imprenditore. Pochi mesi dopo la separazione Michelle Hunziker è stata avvistata in atteggiamenti intimi con Giovanni Angiolini, ma la showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono sposati nel 2009 e hanno annunciato il loro addio nel 2019. I due hanno avuto insieme due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Marica Pellegrinelli ha sostenuto che la loro unione fosse naufragata per via dei molti rispettivi impegni di lavoro, che li avevano spesso condotti lontani da casa.

Altra famosa rottura che lasciò l’intera Italia completamente di stucco è stata quella tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. I due sono stati sposati dal 1986 al 2004 e sembra che la loro storia sia finita a causa di alcuni tradimenti ai danni della cantante lirica.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati dal 2008 al 2017 e dalla loro unione è nato un unico figlio, Nathan Falco. I due hanno continuato a frequentarsi come in una qualsiasi “famiglia allargata” per il bene del bambino.

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata a luglio 2022 dopo oltre 20 anni in cui il pubblico italiano è stato abituato a vederli insieme. Sulla loro decisione di dirsi addio si sono intercorse numerose ipotesi ma i due hanno deciso di vivere la separazione nel massimo riserbo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG