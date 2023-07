Ultimi giorni ricchi di notizie tra amori, scoop e rivoluzioni in tv. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

È successo davvero un po’ di tutto questi ultimi giorni per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e dei vip. Non sono certo mancate le notizie specie dopo le rivoluzioni in tv in vista della prossima stagione. Sono state tante le reazioni all’addio di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez da Mediaset, come numerose sono state le coppie, nuove, venute allo scoperto perché “paparazzate” o i battibecchi a distanza tra volti famosi. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 3 al 7 luglio.I gossip della settimana: Barbara D’Urso parla dopo l’addio a Mediaset

Dopo l’addio annunciato da Mediaset di Barbara D’Urso è stato un susseguirsi di pensieri e reazioni. Prima la sorella di Carmelita, poi la stessa conduttrice che ha voluto dare la sua versione dei fatti a cui ha poi fatto seguito anche quella di Pier Silvio Berlusconi. Insomma, la separazione tra la presentatrice di Canale 5 e l’azienda è destinata ancora a far discutere.Di seguiti anche un post della donna con la sua intervista-verità sull’addio:

Belen, addio a Le Iene e Tu si que Vales

Ma è stata anche la settimana nella quale anche Belen Rodriguez ha confermato l’addio da Mediaset. Dopo aver precisato di essere stata lei ad andarsene (da Tu si que vales), ecco anche i ringraziamenti alla rete con la speranza che questa separazione possa essere solo un arrivederci.

Botta e risposta Fiorello-Morgan “su Amadeus”

Cambiamo, in un certo senso, rete passando da Mediaset alla Rai. Ad inizio settimana è andato in scena un botta e risposta furioso tra Sgarbi, Morgan, Amadeus e Fiorello. Proprio quest’ultimo ha difeso il conduttore di Sanremo – che era stato considerato poco adatto a fare il direttore artistico di Sanremo – dai primi due facendo ironia e pungendo forte e ovviamente scatenando la nuova reazione dell’ex Bluvertigo.

Aperto il testamento di Silvio Berlusconi

Tanto atteso in settimana era anche il momento dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Finalmente il documento è stato svelato con tanto di vari lasciti del Cavaliere per i figli, ma anche per la sua compagna Marta Fascina, l’amico Dell’Utri e il fratello Paolo.Nuovo amore per Claudia Gerini

Chiudiamo in bellezza con una nuova storia d’amore che ha incuriosito i fan. Claudia Gerini è stata pizzicata con un uomo.Di chi si tratta? Di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo. I due sono stati visti insieme e si sono lasciati andare anche ad un tenero bacio confermando la storia.

