Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Pamela Camassa racconta quanto vissuto e svela quanti chili ha perso in Honduras.

Sembrava poter essere l’outsider dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma alla fine non ce l’ha fatta a trionfare. Parliamo di Pamela Camassa che, comunque sia, è stata protagonista di una bellissima esperienza in Honduras sia a livello personale che puramente di gioco. A raccontare quanto vissuto la stessa ex naufraga a Gente.Pamela Camassa, il racconto della sua Isola

Il racconto della Camassa parte da una premessa: “Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”. Nonostante la lunga permanenza sull’Isola, dal punto di vista fisico la donna ha ammesso di non essere rimasta troppo provata, anche grazie ad una preparazione effettuata prima della partenza.“Non più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno”. E a proposito di dieta e di chili, Pamela ha raccontato: “In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”.Chi l’ha sostenuta da lontano è stato il suo compagno Filippi Bisciglia con cui si preparare per le vacanze di questa estate: “Ora lui è in Sardegna per condurre Temptation Island. Quando tornerà andremo in Versilia, come ogni anno. Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia. Non abbiamo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.Di seguito anche un post Instagram della donna dalla Sardegna e dove con grande ironia ha scritto: “Da un’isola ad un’altra” con chiaro riferimento al reality da poco finito:

