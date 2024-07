Rosso laccato, azzurro pastello, giallo fluo o marrone cioccolato. Il mondo degli smalti ha da tempo sdoganato ogni colore e ogni tonalità da usare in base alle stagioni, al trend, alle occasioni d’uso e naturalmente in base al proprio stile.

Ma oggi la nail art offre molto di più e non resta che sbizzarrirsi. Le unghie diventano piccole tele da decorare con disegni acquerello, motivi geometrici e persino piccole illustrazioni. Se tutto questo può non essere alla portata di tutti e per ottenerle serve l’intervento di un professionista, in altri casi ci sono prodotti e accorgimenti che si possono mettere in atto anche a casa da sole, magari per un ritocco fra una seduta e l’altra. Un’idea può essere quella di impreziosire le decorazioni unghie gel con glitter o brillantini. Articoli dal costo più che accessibile ma dall’effetto finale notevole, utili anche per ravvivare un look più serioso e adattarlo a una festa estiva o a una serata all’aperto.

E visto che la bella stagione è alle porte, vediamo quali sono le tendenze per la nail art dell’estate 2024.

Pink, the king

Partiamo dal colore per eccellenza del momento: il rosa. Ovviamente in tutte le sfumature, ma il preferito al momento è quello delicato. Però nulla vieta di giocare con le diverse tonalità su ogni dito, spingendosi sino alle soglie del fucsia. Non solo quindi unghie pastello non troppo vistose; anzi, questa è solo la base su cui poi si aggiunge la propria fantasia. Qualche stickers con bicchieri di champagne e bollicine, per esempio, da applicare su un’unghia o due tanto per interrompere la regolarità dello smalto monocolore. Oppure qualche brillantino alla base delle unghie o, perché no, una spolverata di glitter con cui ottenere uno splendido effetto vetro. Sarà perfetto sia per i pomeriggi in spiaggia sia per le passeggiate al chiaro di luna.

French: Manicure con la M maiuscola

Passano gli anni e cambiano le stagioni ma la french nail art resta in voga. Il fascino della lunetta bianca applicata sulla punta dell’unghia, mentre il resto è di color nude o magari avorio, ha quel sapore parigino dove sembra sia nata la tecnica. Una delle caratteristiche che la rendono appetibile è la sua versatilità: la lunetta bianca può colorarsi, anche in modo diverso per ogni dito. Il resto dell’unghia può essere trasparente e lucido, dando l’idea di essere “naturalmente” perfetto. Se però volete un effetto ancora più esuberante, una spolverata di glitter è quello che fa davvero al caso vostro.

Colori accesi: arcobaleno fluo

E’ vero, è estate e non si ha più voglia di tinte neutre e scure che ricordano l’inverno; per quelle ci sarà tempo. Allora per chi ama i colori accesi è il momento di trasformare le proprie unghie in una sorta di arcobaleno, anche fluo volendo. Si gioca sia con le forme che con le tonalità. Unghie con onde sinuose e colori a contrasto, oppure con quadri e motivi geometrici con sfumature della stessa tonalità. Sempre accesa però: dal giallo all’arancio, dal verde prato al tiffany, in versione carica e lucida.

