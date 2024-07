Chi ha detto che l’arte è solo nei musei? L’espressione della creatività dell’essere umano si può trovare dappertutto, ovunque ci sia qualcosa che è bello per il solo scopo… di essere bello!

Anche il corpo umano può diventare una tela con make up, trucco scenico, tatuaggi e piercing. Senza tralasciare una parte del corpo che è un dettaglio da curare che può veramente fare la differenza: le unghie.

Il classico smalto rosso lucente è ormai un simbolo indiscusso delle donne che vogliono farsi notare, ma negli ultimi anni la nail art ha davvero sdoganato ogni limite e ogni riserva dando spazio alla fantasia e alla inventiva. Grazie anche all’arrivo dello smalto in gel e di prodotti sempre più perfezionati e duraturi, le nail art trendy sono sempre più strabilianti: sulle unghie compaiono greche, righe arcobaleno, fiori e addirittura personaggio dei cartoni animati Vere e proprie illustrazioni in miniatura che non si possono improvvisare a casa ovviamente, per questo chi le desidera non può che rivolgersi a una estetista. E come professionista non ci si può far trovare impreparate; la cosa migliore è seguire un corso nail art online per imparare i segreti della “pittura” con lo smalto. Seguendolo da remoto sarà facile inserire lo studio all’interno dei propri impegni di lavoro e per qualsiasi dubbio si potrà sfruttare la chat online sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi perplessità.

Minnie, Topolino e le immancabili principesse

E’ ormai lontano il tempo in cui i cartoni animati erano solo per i bambini. Anche gli adulti hanno il loro personaggio preferito e le principesse Disney continuano a conquistare l’attenzione anche delle donne che non sono più teenager. Imparare a raffigurare Ariel, Elsa o Jasmin su un’unghia non è da tutti, quindi saperlo fare permette di distinguersi dalla concorrenza.

C’è anche chi ama personaggi ancora più classici, come Topolino e Minnie o il dolcissimo Winnie The Pooh con il suo amico Pimpi.

Fiori con acquerello

Le unghie come se fossero dei fogli da disegno, insomma, o anche una tela da pittore. Le donne che cercano qualcosa di più sofisticato potrebbero restare molto colpite dal romantico disegno di fiori in stile acquerello, magari impreziosito da qualche brillantino. Anche in questo caso serve aver appreso le basi della tecnica e anche conoscere i prodotti più adatti, perché l’effetto sia davvero sorprendete. Un effetto finale che le tue clienti sfoggeranno con le amiche e, magari, grazie al passaparola vi troverete presto con qualche nuova cliente nel vostro studio.

Colori fluo e motivi geometrici

L’estate è la stagione che chiama le tonalità vivaci a gran voce, nei capi di vestiario come negli accessori, trucchi e smalti compresi. Ecco quindi che c’è chi ha voglia di mettere da parte almeno per qualche settimana le tonalità neutre che usa al lavoro per buttarsi sul fluo: onde, greche e quadrati possono spiccare sulle unghie riprendendo l’arcobaleno oppure con colori a contrasto. Un mix giocoso che però deve essere sapientemente dosato: d’effetto sì ma mai eccessivo o diventa rozzo. Solo una professionista può ottenere il risultato migliore per chi ha voglia di unghie “sopra le righe”.

