La strana coppia: Tony Effe corre al Circo Massimo con il suo idolo, lo scatto virale

Tony Effe corre al Circo Massimo con un compagno speciale: con lui c’è il suo idolo, Francesco Totti. La foto è diventata virale.

Tony Effe continua a sorprendere i suoi fan, e stavolta non lo ha fatto da solo. Il trapper, che solamente pochi giorni fa aveva condiviso un video con Tommy Cash, ha condiviso un momento inatteso con il suo più grande idolo: Francesco Totti. I due si sono allenati insieme al Circo Massimo, ma non hanno dimenticato di condividere il momento con i fan che sono rimasti piacevolmente sorpresi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Tony Effe e Francesco Totti insieme per una corsa al Circo Massimo

Tony Effe e Francesco Totti si sono mostrati in una veste inedita: quella di compagni di allenamento. I due volti celebri della musica e dello sport si sono incontrati ieri per una corsa nel cuore di Roma. A immortalare il momento, un selfie condiviso dallo stesso Totti tra le sue Instagram stories, diventato virale in poche ore.

Nel selfie, l’ex capitano della Roma appare in tenuta sportiva, sorridente, mentre Tony Effe fa il segno dell’ok con la mano. La scena ha subito catturato l’attenzione dei fan, unendo due mondi apparentemente distanti ma legati dall’amore per la Capitale.

Un’amicizia nel segno di Roma (e della Roma)

Non è un caso che Tony Effe e Totti abbiano deciso di allenarsi insieme proprio al Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici di Roma. Entrambi sono profondamente legati alla città: Totti ne è stato l’emblema calcistico per oltre due decenni, mentre Tony Effe non ha mai nascosto il suo amore per la Roma e per il suo storico capitano.

Durante il Festival di Sanremo 2025, Tony Effe ha portato sul palco il brano “Damme na’ mano“, una vera e propria dichiarazione d’amore per la città eterna. E proprio quella canzone è stata scelta da Totti come colonna sonora della storia Instagram.

Inoltre, in un’intervista Tony Effe aveva dichiarato: “Francesco Totti è il mio primo amore. Prima c’è lui, poi mia madre“.

La corsa al Circo Massimo non è solo un momento di sport, ma anche la celebrazione di un legame autentico tra due figure iconiche della romanità. Un incontro che ha unito musica, sport e passione, facendo impazzire i social.