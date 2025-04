Amici, Jurman è una furia: l’affondo a Rudy Zerbi (e non solo)

Nuove critiche da parte dell’ex prof di Amici, Luca Jurman, alla trasmissione ma anche ad alcune esibizioni degli allievi.

Le critiche feroci di Luca Jurman ad Amici e alle esibizioni degli allievi non sono certo una novità. Dopo aver affossato un giovane cantante, per l’ex professore del talent sono arrivati nuovi commenti che hanno visto essere presi di mira Rudy Zerbi e, successivamente, anche una specifica performance della cantante, Antonia.

Amici, le critiche di Luca Jurman

Negli ultimi mesi non sono passate inosservate le critiche dell’ex professore di Amici, Luca Jurman, alla trasmissione. Nello specifico al modo in cui si cerca di fare spettacolo dando meno importanza a questioni tecniche legate alle reali modalità di fare musica. In questo senso, l’ex maestro è protagonista, durante e dopo ogni puntata del Serale, di alcune dirette social nelle quali commenta le varie esibizioni.

Nel corso dell’ultima puntata del Serale, Jurman non ha fatto mancare dei commenti. Questa volta, l’ex professore di canto non solo se l’è presa con Rudy Zerbi ma ha analizzato duramente alcune esibizioni. Su tutte quelle di Nicolò e di Antonia con un focus preciso sulla ragazza.

Le parole su Rudy Zerbi e Antonia

Facendo riferimento ad una delle prove tra le squadre che ha visto Nicolò e Antonia confrontarsi, Jurman ha detto: “Lei in teoria avrebbe dovuto farla in FA. L’esibizione di Antonia sta un tono sotto l’originale. Zerbi tu devi fare un corso veloce, se vuoi sostenere questa ragazza devi imparare a non dire ca**ate. La stai facendo vocale non può venire fuori. Qua potenza zero eh”.

Successivamente, l’attenzione si è spostata su un’altra canzone messa in atto da Antonia che, al netto del risultato apparentemente positivo, non ha affatto convinto Jurman: “Non ci siamo. Una tarantella, non è un reggae questo. No cioè, una roba imbarazzante”, ha detto l’ex prof come è stato possibile vedere da alcuni video su TikTok che fanno riferimento alle dirette social dell’uomo.

“Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole […]”.